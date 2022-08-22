Мэр Энергодара подтвердил гибель человека в результате обстрела территории Запорожской ТЭС

В результате обстрела россиянами территории Запорожской ТЭС в Энергодаре один человек погиб, еще один находится в реанимации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

"Подтверждена гибель водителя обстрелянного в районе Запорожской ТЭС автомобиля. К сожалению, смерть мужчины 1978 года рождения констатирована на месте происшествия", - написал он.

Орлов отметил, что еще один мужчина 1996 года рождения получил серьезные ранения и находится в реанимации. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Ранее мэр сообщал, что оккупанты могли обстрелять автомобиль в Энергодаре в упор. На машине видны ровные отверстия от пуль.