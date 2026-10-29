"Виновата только Россия": Филатов призвал власть к честной коммуникации после обстрелов Днепра

Мэр раскритиковал использование обобщенных формулировок во время сообщений об обстрелах, в частности, выражения "таинственный объект транспортной инфраструктуры" вместо прямого указания места удара, когда "весь город понимает, что это вокзал".

"Нет в этом вины ни "Укрзализныци", ни города, ни государства. Виновата в этом только Россия", - подчеркнул он, комментируя сообщение об ударе по железнодорожному вокзалу Днепра.

Также он подверг сомнению утверждение о пребывании людей на платформе несмотря на предупреждение о повышенной опасности.

По словам чиновника, удар пришелся на участок между 10-ю и 11-ю путями, откуда пассажирам, как он утверждает, было сложно оперативно добраться до подземного перехода.

Отдельно городской голова обратил внимание на переложение ответственности между государственными органами, местным самоуправлением, военными администрациями и профильными ведомствами. Он также подверг критике чрезмерное количество проверок и новых требований, не всегда учитывающих ситуацию на местах.

"Пожалуйста. Заканчивайте свой "пиар непричастности", - призвал он представителей органов власти.

Мэр также отметил необходимость учитывать практический опыт громад при принятии решений на государственном уровне. По его мнению, для этого представителям центральной власти следует непосредственно посещать прифронтовые территории и оценивать условия работы на местах.

Комментируя освещение работы медицинских учреждений после обстрелов, чиновник отметил, что основное внимание следует уделять помощи пострадавшим и работе медиков, а не публичности отдельных представителей власти.

"У нас - война. Кровавая и страшная. Хватит уже врать, хитрить и манипулировать", - подытожил Филатов, призвав органы власти к открытой и понятной коммуникации с гражданами.