Мер Черкас Бондаренко заразився коронавірусом

Мер Черкас Анатолій Бондаренко здав позитивний тест на коронавірус. Хвороба проходить без симптомів.

Про це міський голова Черкас розповів у Facebook.

Він зазначив, що знаходиться на самоізоляції з четверга, коли здав тест.

"Почуваю себе добре. Працюю дистанційно, розбираюся з документами", - сказав Бондаренко.

Відзначимо, що 22 листопада в Черкасах пройде другий тур виборів мера. У ньому беруть участь чинний міський голова Бондаренко і кандидат від "Голосу" Віктор Євпак.

Нагадаємо, в понеділок стало відомо про зараження коронавірусом президента Володимира Зеленського і глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Також COVID-19 захворів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Крім цього, в Україні за минулу добу зафіксували 10 179 нових випадків коронавіруса. Загальна кількість хворих з початку пандемії наближається до 480 тисяч.