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Мер Борисполя розповів про ситуацію в місті і що з продуктами

Автор: Володимир Костирін

Мер Борисполя Володимир Борисенко розповів про ситуацію в місті та що сталося за добу з початку нападу Росії на Україну. Він також зазначив, що хоча ніч була непростою через атаки окупантів, Бориспільська ОТГ "ходить під Богом".

Про це 25 лютого повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Борисенка.

"Я хочу сказати, що наші військові дуже великі молодці! І реально вони повинні відчувати нашу підтримку - кожного громадянина України, кожного жителя Борисполя", - сказав мер.

Він наголосив, що всі бомбосховища, підвали та укриття - відкриті для людей, а якщо на дверях буде замок, то його просто знімають. Винятком можуть бути тільки бомбосховища, які використовуються не для цивільних, а для спецслужб.

Сьогодні в Борисполі можливі перебої з поставками хліба. Щодо такої ситуації з іншими продуктами - поки немає інформації. Борисенко вважає, що перебоїв з продуктами не повинно бути.

Комендантська година в Борисполі дотримувалася нормально, і в нічний час людей на вулиці майже не було. Всі дзвінки, що надходили на лінію "102" правоохоронці відпрацьовували.

Єдине зауваження у Борисенка - щодо світломаскування. Так, він рішуче заявляє, що світло в нічний час всі повинні вимикати у своїх будинках, а також гасити освітлення в торгових точках і біля них, вивіски.

"Це реально рятує наші з вами життя. Тому наступна ніч, я дума, теж буде непростою... Я ще раз хочу попередити, що все світло має бути вимкнено!"- наголошує мер Борисполя.

Борисенко закликав громадян надавати волонтерську допомогу для наших захисників, і здавати кров (потрібно мінімум 100 людей) в центральній лікарні для поранених.

Відео: мер Борисполя розповів про ситуацію в місті

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ведуть бої з російськими окупантами біля Димера та Іванкова.

Додамо також, що українцям показали маяки для наведення ракет, які потрібно виводити з ладу, як тільки помітите.

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