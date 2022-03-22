Мер Борисполя просить жителів по можливості виїхати з міста

Він звернув увагу, що чим менше в місті цивільних, тим українським військовим легше боротися із загарбниками та простіше тримати оборону.

Так, розповів Борисенко, зараз у жителів Борисполя немає особливої потреби залишатися в місті.

"Я звертаюся до цивільного населення - будьте розумними і зверніться до колл-центру (телефон (050) 656-73-17), щоб по можливості виїхати з міста", - закликав мер

Зараз майже щодня з Борисполя відправляються рейси в західні області України. Для допомоги та консультації з організації виїзду можна звернутися до колл-центру. Можна виїжджати з міста колонами на своєму транспорті або на автобусах, які організовує місцева влада.

Також Борисенко рекомендує бажаючим покинути місто підготуватися до виїзду заздалегідь, і нагадав, що під час посиленої комендантської години (в Київській області діє до 07:00 середи 23 березня) виїхати з Борисполя не вийти, оскільки жителі повинні в цей час залишатися вдома або в укриттях.

Відео: мер Борисполя закликав жителів виїхати з міста заради власної безпеки