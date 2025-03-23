Мэр Анкары призвал провести досрочные выборы президента Турции

Важно отметить, что сегодня был арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу, который является главным политическим соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Яваш в свою очередь отметил, что если бы этого не произошло, тогда не было было такого ажиотажа на праймериз основной оппозиционной партии Турции по определению кандидатам на вероятных досрочных президентских выборах.

"Если бы эти события не произошли сегодня, возможно, не было бы такого большого участия. Иными словами, когда вы делаете что-то противозаконное, реакция очень велика", - заявил мэр Анкары.

Он выразил надежду, что досрочные выборы в стране станут примером для Турции, добавив, что "ставить подножку оппоненту" - это не демократично.

"Время для досрочных выборов уже пришло. Потому что никто из этих молодых людей не видел другого правительства с тех пор, как они родились", - резюмировал он.