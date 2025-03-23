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Арестованного Имамоглу отстранили от обязанностей мэра Стамбула

Воскресенье 23 марта 2025 18:25
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Арестованного Имамоглу отстранили от обязанностей мэра Стамбула Фото: мэр Стамбула Экрем Имамоглу (facebook.com/imamogluekrem)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 23 марта, в Турции приостановили полномочия оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Сегодня его арестовали по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Так, 23 марта Министерство внутренних дел (МВД) Турции объявило о приостановлении полномочий Имамоглу как мэра Стамбула по причине его ареста.

Чиновник находился под стражей со среды, когда он был задержан по обвинению в коррупции и пособничестве террористической организации. В воскресенье суд избрал для него меру пресечения в виде ареста в связи с обвинениями в коррупции. Адвокаты намерены подать апелляцию.

При этом суд отклонил ходатайство об аресте Имамоглу по обвинению в поддержке "Рабочей партии Курдистана". Как пишет СМИ, что это решение может существенно повлиять на процесс выбора замены Имамоглу, если его оставят под стражей. Арест по обвинению в терроризме обычно приводит к назначению правительственного доверенного лица для управления муниципалитетом. В случае ареста по другим обвинениям замена, как правило, избирается из состава муниципального совета и той же политической партии путем внутреннего голосования.

В то же время отдельные турецкие эксперты полагают, что даже наличие расследования с подозрениями в связях с терроризмом, пусть и без ареста, может дать Анкаре основание для назначения доверенного лица.

Вместе с Имамоглу стамбульский суд арестовал его близкого помощника Мурата Онгуна и Тунджая Йылмаза, директора строительной компании семьи Имамоглу. Всего было арестовано 22 подозреваемых, задержанных в начале этой недели. Ряд других лиц освобождены под судебный контроль с обязанностью регулярно отмечаться в правоохранительных органах и запретом на выезд из страны.

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