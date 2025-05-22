Меньше ракет - больше дронов? Что задумал Путин и как это повлияло на массированные атаки

РФ меняет подходы к воздушным атакам по Украине, концентрируя удары по конкретным местам. Массированные атаки в основном враг ведет дронами, тогда как использование ракет в больших количествах уже является не таким частым явлением. Причин этому есть несколько.

О том, что задумал враг и как это повлияло на массированные атаки - РБК-Украина расспросило у бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ и военного эксперта Игоря Романенко.

Главное:

Почему Россия бьет "Шахедами" точечно?

Изменились ли массированные ракетные удары?

Что не так с "Орешником" и "Ярсом" и как РФ их использует для запугивания?

Какую роль во всем этом играют разговоры Путина с Трампом?

Дроны вместо ракет. Как изменилась тактика атак врага?

По словам эксперта, изменения по нанесению воздушных ударов с применением врагом ракет и БПЛА заключаются в следующем. Если раньше оккупанты распределяли средства воздушного нападения по территории Украины, то в последнее время для эффективности они сосредотачиваются на отдельных 1 или 2-3 местах в соответствии с тем, сколько накопили средств.

"Например, 20-30 "Шахедов" бьют по одному какому-то населенному пункту, а остальные распределяют по всей территории. Началось это, пожалуй, с Кропивницкого (речь идет об атаке 20 марта 2025 года, когда враг выпустил десятки "Шахедов" по городу)", - объясняет Романенко.

Он отмечает, что после этого российские войска начали повторять данную тактику атакуя, Днепр, Запорожье, Киев и так далее. При этом также враг несколько переносил свое внимание, терроризируя дронами и западные регионы Украины.

Массированных ракетных атак становится меньше. РФ накапливает и играет в "мир" перед Трампом?

Впрочем, остается вопросом, почему войска РФ реже стали запускать ракеты именно в больших количествах. Как известно, во время массированных обстрелов враг привлекает в частности стратегическую авиацию. Впрочем, эксперт обращает внимание, что ракеты - это более мощное оружие, которое противнику надо накапливать.

"А Путин в последнее время выдает из себя "миротворца", что они продвигаются к "миру". Хотя все это фальсификация, потому что мы видим, что продолжаются именно массированные удары дронами и их количество, имею в виду "Шахеды", возросло. Возможно, враг не так мощно к этим атакам добавляет ракеты, но он готовит себе резервы на решение других вопросов", - говорит Романенко.

По словам эксперта, противник в последнее время реже применяет ракеты в больших количествах для нанесения масштабного удара в том числе и из-за финансово-экономической составляющей. Но есть и еще одна.

Фото: во время массированных ударов РФ применяет ракеты из стратегической авиации, в частности Ту-95МС (росСМИ)

"Если Путин ведет переговоры с Трампом, то перед этим наносить (массированный ракетный - ред.) удар было бы нелогично. Потому что Путин убедил Трампа, что он "за мир", а "украинцы не сдаются, а надо давно сдаваться". Ну, скажем, так или иначе он аргументировал свои действия", - отмечает Романенко.

Он объясняет, если бы в период этих переговоров между президентом США и российским диктатором РФ решила нанести мощные ракетные удары по Украине, то Трампу на это бы указали, в первую очередь украинская сторона.

"Он же спрашивал у нашего президента что и к чему. Поэтому в случае массированной ракетной атаки Трампу сказали бы: О каких разговорах может идти речь, если россияне такое вытворяют?" - приводит пример собеседник.

Поэтому, по словам эксперта, на нанесение ударов как на земле, так и в воздухе - влияет политический компонент, дипломатический компонент, который имеет место на текущее время.

"Орешник" и "Ярс" - для запугивания. Какие у россиян возникли проблемы с пусками?

Россия время от времени прибегает и к запугиванию "Орешником" - баллистической ракеты средней дальности, которая может быть носителем ядерного заряда. Как известно, первый удар, который произошел 21 ноября, был по Днепру, но у этой ракеты не было боевой части.

"Враг осуществил пуск один раз, а второй - у них не состоялся, был неудачный. К действиям с "Орешником" противник прибегает для запугивания наших граждан и чтобы продемонстрировать другим государствам наличие данного оружия", - считает Романенко.

Он обратил внимание, поскольку "Орешник" так экспериментально скомпонован, как конструктор, то с ним у россиян есть проблемы.

"Первую ракету они вообще запускали без обычной боевой части, не говоря уже о ядерной. Это делается потому, что там большие скорости и температуры и если была бы там боевая часть, то она бы у них могла подорваться еще до того, как долетит до цели. Вторая попытка запуска "Орешника", которая у них происходила, была неудачной", - пояснил собеседник.

Фото: 2024 году в рамках учений стратегических ядерных сил РФ осуществляла пуски "Ярс" с космодрома "Плесецк" (росСМИ)

При этом агрессор имеет в своем арсенале еще один элемент запугивания - "Ярс". Речь идет о межконтинентальной баллистической ракете, способной нести ядерные боеголовки. Как известно, в ночь на 19 мая 2025 года РФ намеревалась осуществить "учебно-боевой запуск" этой ракеты, но этого не произошло.

"Впрочем, пусков не произошло, потому что этот проект достаточно сырой. Хотя мобильных шахт, комплексов "Ярс" у россиян где-то около 30, а ракет где-то около 300. С 2022 года они пытались делать пуски, были три попытки и все они были неудачные. Поэтому попугать они попугали, а запустить не запустили", - добавил эксперт.

Таким образом, "Орешник" и "Ярс" российские захватчики используют скорее как средство морально-психологического давления на население и руководство Украины и показывая это миру, европейцам непосредственно.