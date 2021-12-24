Менше половини українців звинувачують Януковича у втраті Криму

Більшість українців вважають неправильним рішення віддати в 2014 році Крим без бою. Причому провину за втрату півострова громадяни покладають не стільки на відстороненого на той час від влади Віктора Януковича, як на нову владу, олігархів, армію та самих кримчан.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного дослідження, проведеного дослідницькою компанією "Active Group" 17-20 грудня 2021 року.

Так, на запитання "Чи могли б рішення нової влади у Києві у лютому - березні 2014 року зберегти Крим у складі України?" переважали позитивні відповіді – 52% (23% - "так, цілком", 29% - "швидше так"), третина опитаних (32%) заперечували наявність можливостей у тодішньої нової влади утримати Крим (19% - "швидше ні", 12% - "точно ні").

Говорячи про відповідальних за те, що Крим був зданий без бою, українці не покладають всю провину на позбавленого на той момент президентських повноважень Віктора Януковича. Його звинувачують менше половини (39%) респондентів. Президента України Олександра Турчинова, який на той момент був верховним головнокомандуючим, відповідальним у першу чергу вважають 24% українців. Втім, тією чи іншою мірою (в 1-у, 2-у чи 3-ю чергу) Турчинова у здачі Криму без бою вважають винними вже 53% опитаних. Також українці звинувачують олігархів, армію та самих кримчан.

Також українці практично однаково за 5-тибальною шкалою оцінюють такі фактори як помилки екс-президента Віктора Януковича та його влади, так і нової влади, сформованої за результатами Революції Гідності, - 3.78 та 3.73, відповідно.

Цікавими є оцінки українцями двох «конспірологічних» версій здачі Криму без бою. Згідно з першою, це сталося в результаті домовленостей Заходу з Росією, «в рамках яких Захід змусив Україну здати Крим без бою» . 38% опитаних виставило цьому фактору оцінки 4 та 5, а середньозважена оцінка склала 3.2 (максимальна зафіксована на Західній Україні – 3.58).

Друга «конспірологічна версія» покладає вину за здачу Криму без бою на нове керівництво України, яке хотіло «позбутися проросійського електорату, який проживав у Криму». Цей фактор на 4 та 5 підтримали лише чверть (25%) опитаних, середньозважена оцінка склала 2.79 (і знову найбільшими «конспірологами» виявилися жителі Західної України – 3.4; тут оцінки 4 та 5 даному фактору виставили 45% опитаних).

Водночас абсолютна більшість українців (51%) тією чи іншою мірою впевнена, що ЗСУ у Криму мали чинити збройний опір агресорам, в той час, як протилежної думки дотримується лише третина опитаних.

Тією чи іншою мірою правильним рішення про здачу Криму без бою вважають лише 18% респондентів, тією чи іншою мірою неправильним – 62%.