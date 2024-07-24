Меньше металла, больше древесины: как Украина может уменьшать выбросы СО2 при строительстве

Использование в восстановлении Украины материалов из древесины будет способствовать уменьшению выбросов парниковых газов (СО2), что согласуется с условиями программы Ukraine Facility. Ведь зеленое восстановление – один из обязательных для выполнения Украиной пунктов для получения 50 млрд евро от ЕС.

Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она подчеркнула, что 35% выбросов парниковых газов (СО2) приходятся на строительный сектор – в частности, на производство таких материалов как бетон, пластик, металл. Поэтому древесина действительно может стать альтернативой использованию этих материалов и Украина будет таким образом уменьшать объемы выбросов сверхвредных выбросов.

Кроме того, в контексте европейской интеграции Украины и планирования ее зеленого восстановления древесина открывает новые возможности. Прежде всего, это необходимость двигаться в соответствии с New European Bauhaus как частью Европейского зеленого курса (European Green Deal), который должен сделать континент климатически нейтральным до 2050 года, и древесина является именно тем экологическим и зеленым материалом.

Лесная отрасль экономики Украины имеет огромный потенциал не только для развития экономики государства, но и в восстановлении после войны и именно зеленого восстановления. стоимостью", - отметила Шуляк.

По ее словам, это, в свою очередь, способствует развитию производства из древесины от топливных пеллет до мебели и строительных материалов, что является ярким примером перехода от сырьевой экономики. В контексте европейской интеграции и планирования зеленого обновления древесина открывает новые возможности.

Она объяснила, что речь идет прежде всего о необходимости двигаться в соответствии с New European Bauhaus как частью Европейского зеленого курса (European Green Deal), который должен сделать континент климатически нейтральным до 2050 года, и древесина является именно тем экологическим и зеленым материалом.

По словам главы профильного комитета, потенциал древесины можно наблюдать на примере государственной программы компенсаций за поврежденное и разрушенное жилье "єВідновлення". По итогам только первого полугодия 2024 года сумма, которую украинцы потратили на ремонты поврежденного жилья за счет средств программы, составила 1 млрд гривен. При этом наибольшая часть этой суммы была израсходована на строительные материалы и среди них только 864 млн гривен – на покупку древесины и строительных материалов.

Поэтому, отметила нардепка, важно понимать возможности строительных материалов из древесины – это и качественно, и экологично. Но пока Украина очень далека от строительства полноценных зданий из древесины из-за ДБН, запрещающих такое строительство. Они действуют с 2017 года и уже сейчас можно говорить об их обновлении.

"Парламент этой каденции принял несколько изменений в строительное законодательство. Во-первых, относительно того, что разрабатывать ДБН могут не только базовые организации, которые этим занимаются сейчас. Поэтому я просила бы всех, кто хочет и может присоединиться к разработке нового ДБН, которые придут на смену принятым в В.2.6-161:2017, принимать в этом участие. .

Как сообщалось, на восстановление жилищной инфраструктуры нужны строительные материалы почти на 40 млрд долларов. Если для этого будут использовать строительные материалы, произведенные в Украине, состояние экономики значительно улучшится, поскольку государство получит формирование валовой прибавочной стоимости на 21 млрд долларов из 180 млрд долларов валового внутреннего продукта.