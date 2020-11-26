Не менше трьох тижнів: Голубовська назвала ефективні терміни введення локдауну

В Україні для ефективного результату в боротьбі з коронавірусом необхідно ввести жорсткий карантин як мінімум на три тижні. Поки система охорони здоров'я витримує навантаження, але вже тріщить.

Про це в ефірі "Україна 24" заявила головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська.

Лікар-інфекціоніст впевнена, що Україну чекають більш жорсткі обмежувальні заходи.

"Ліжка поки що нас рятують. Так, кисню не вистачає, як скрізь. Зараз система вже тріщить. Витримує, але вже тріщить", - повідомила Голубовська.

За її словами, мінімальний термін для ефективної боротьби з поширенням вірусу - це три тижні.

"Тут так - термін максимального інкубаційного періоду (два тижні - ред.), плюс один тиждень. В такому випадку є сенс вводити ці обмежувальні заходи. Три тижні - це мінімальний термін. Чим більше, тим краще, але тут вже економісти повинні вираховувати, як це вдарить по економіці", - додала інфекціоніст.

Також повідомлялося, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про необхідність ввести радикальний локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що в Офісі президента обговорюють дату введення локдауну в Україні, але конкретної дати поки немає.