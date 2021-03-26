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Менше половини українців згодні дати воду в окупований Крим

Автор: Олександр Білоус

Наприкінці березня 2021 року 45% українців підтримують ініціативу відновлення подачі води в тимчасово окупований Крим. Водночас 48% респондентів - не підтримують.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Дві третини (68%) опитаних вважають, що Україна повинна використовувати всі можливості для повернення Криму до складу України. При цьому 21% - за те, щоб змиритися з переходом півострова під окупацію Росії.

Абсолютна більшість (71%) вважають Росію агресором по відношенню до України, 22% - протилежної думки.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 23-24 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, в окупованому Криму спостерігається складна ситуація з запасами води: річки пересихають, а деякі водосховища вже пересохли.

Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що уряд України може розглянути можливість постачання води в окупований Крим в разі виникнення на півострові гуманітарної катастрофи. За його словами, відповідальність за водопостачання Криму несе Російська Федерація.

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