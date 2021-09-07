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Менше 60%. У МОН розповіли про рівень вакцинації в школах

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Київ, Вівторок 07 вересня 2021 14:02
Менше 60%. У МОН розповіли про рівень вакцинації в школах Фото: у МОН розповіли про рівень вакцинації в школах (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Владислав Красінський

У Міністерстві освіти та науки України розповіли, скільки співробітників закладів освіти зробили щеплення від коронавірусу. Провакциновано менше 60% від загальної кількості.

Про це повідомили в МОН у відповідь на запит РБК-Україна.

В Україні зробили щеплення:

  • 157 598 (однією та двома дозами) працівників закладів дошкільної освіти, що становить 54,2% від загальної кількості;
  • 380 722 (однією та двома дозами) працівники закладів загальної середньої освіти, що становить 58,2% від загальної кількості;
  • 44 617 (однією та двома дозами) працівників закладів вищої освіти, що становить 52,2% від загальної кількості.

При цьому в Міністерстві освіти не змогли надати виданню інформацію про рівень вакцинації по окремих регіонах і навчальним закладам. У відомстві зазначили, що ці дані збирають департаменти освіти при обласних державних адміністраціях.

РБК-Україна направило відповідні запити в кожну область, однак на момент публікації відповіді поки не отримано.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що навчальні заклади будуть переходити на дистанційне навчання в разі перебування району або міста в "червоній зоні" карантину.

У "жовтій" та "помаранчевій" зонах очна форма навчання можлива, якщо в навчальному закладі вакциновано 80% персоналу.

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