Менше 60%. У МОН розповіли про рівень вакцинації в школах

У Міністерстві освіти та науки України розповіли, скільки співробітників закладів освіти зробили щеплення від коронавірусу. Провакциновано менше 60% від загальної кількості.

Про це повідомили в МОН у відповідь на запит РБК-Україна .

В Україні зробили щеплення:

157 598 (однією та двома дозами) працівників закладів дошкільної освіти, що становить 54,2% від загальної кількості ;

; 380 722 (однією та двома дозами) працівники закладів загальної середньої освіти, що становить 58,2% від загальної кількості ;

; 44 617 (однією та двома дозами) працівників закладів вищої освіти, що становить 52,2% від загальної кількості.

При цьому в Міністерстві освіти не змогли надати виданню інформацію про рівень вакцинації по окремих регіонах і навчальним закладам. У відомстві зазначили, що ці дані збирають департаменти освіти при обласних державних адміністраціях.

РБК-Україна направило відповідні запити в кожну область, однак на момент публікації відповіді поки не отримано.