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"Меня раздражают!": Макрон разозлился из-за заявлений иностранных лидеров о Франции

14:05 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (flickr.com)

В последние несколько дней многие иностранные лидеры и чиновники выступали с необдуманными громкими заявлениями о протестах во Франции.

Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

По мнению главы государства, очевидного иностранного вмешательства во французские протесты не было.

При этом он отметил случаи манипулирования информацией со стороны руководства других стран.

"Это привело к неприемлемым и бессмысленным комментариям со стороны многих, в том числе иностранных лидеров", - посетовал Макрон.

На фоне последних событий он обратил внимание на активное распространение фото и видео, сгенерированных искусственным интеллектом.

"Мы видели изображения, которые создал искусственный интеллект. На них были сцены, никогда не происходившие во Франции", - добавил Макрон.

По словам французского президента, критика в адрес страны со стороны некоторых людей свидетельствует об их негативном отношении к Франции.

"Эти люди меня раздражают!.. У нас есть проблемы, но мы справимся с ними методично, с уважением, решительностью и твердостью (...), однако не надо говорить, что вздумается", - призвал Макрон.

Он также сообщил, что 22 октября проведет встречу с представителями разведывательных служб, премьер-министром Себастьеном Лекорню и профильными министрами. Главная цель - получить подробный отчет о протестах, которые прошли 17 октября.

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