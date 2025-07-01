В Меморандуме с МВФ назвали сроки дополнительного повышения тарифов на коммуналку

"Потенциальные меры реформ, как только позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов после войны", - говорится в документе.

Ранее в меморандумах сообщалось о планах поднят тарифы "как только позволят условия" (что бы это ни значило).

При этом будет обеспечена адресная и адекватная поддержка для защиты уязвимых домохозяйств.

Дорожная карта от Кабмина

Согласно меморандуму, на основе предложения Министерства энергетики и с учетом мнения заинтересованных сторон Кабинет министров примет дорожную карту по поэтапной либерализации рынков газа и электроэнергии.

Это произойдет в течение шести месяцев после завершения действия военного положения. Документ будет сопровождаться четким планом реализации на послевоенный период.

Дорожная карта будет базироваться на техническом анализе финансового состояния энергетического сектора и будет разработана в координации с Европейской комиссией.

Для продвижения работы и проведения технического анализа будет создана рабочая группа, в которую войдут ключевые правительственные структуры и системообразующие госкомпании.

Интеграция с ЕС

В ближайшие месяцы также планируется принятие закона об объединении энергетических рынков. Это станет значительным шагом на пути интеграции энергетического сектора Украины с энергосистемой Европейского Союза.