Меморандум с МВФ предполагает пенсионную реформу и минимальный гарантированный доход
Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ допускают проведение пенсионной реформы, а также программу гарантированного минимального дохода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.
"Мы планируем разработать всеобъемлющую концептуальную основу для совершенствования пенсионной системы и рассматриваем возможность введения второго уровня пенсионной схемы, когда будут созданы условия", - говорится в Меморандуме.
Власти также подтверждают, что любые предлагаемые поправки в законодательство, которые позволят увеличить пенсионные расходы, должны сопровождаться среднесрочным анализом бюджетной и долговой устойчивости, а также четким определением необходимых ресурсов в поправках к бюджету Пенсионного фонда Украины.
Власти также обещают воздерживаться от:
- введения новых специальных пенсий или льгот;
- изменений, которые приведут к снижению установленного законом пенсионного возраста.
Программы социальной поддержки
Власти также работают над дальнейшим усилением адресности и проверки пособий уязвимым группам населения.
"При поддержке Всемирного банка, в том числе посредством программного кредита, мы работаем над законопроектом, закрепляющим различные виды социальных выплат", - говорится в документе.
В частности, изучаются варианты объединения различных программ социальной помощи в единый пакет с учетом индивидуальных потребностей, независимо от статуса получателя (например, переселенец или не переселенец).
"В этом контексте мы также увеличили порог дохода для участия в программе гарантированного минимального дохода на 10%", - говорится в Меморандуме.
Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.
Базовый социальный доход
Напомним, ранее были подготовлены проекты изменений в законы о предоставлении базовой социальной помощи и социальных стипендий и отказа от прожиточного минимума при установлении размеров выплат.
Предлагается установить базовую величину на 2025 год в размере 4 000 грн на первое лицо в домохозяйстве, и 70% от этой суммы - на следующих получателей.
Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы предлагает заморозить размер прожиточного минимума, от которого сейчас зависит размер пенсий.