Мелони заявила о необходимости "наведения мостов", чтобы избежать раскола Запада

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Это заявление Джорджия Мелони сделала, прибыв на саммит по Украине и встретившись с премьером Великобритании Киром Стармером.

"Я думаю, что очень, очень важно, чтобы мы избежали риска раскола Запада. Я думаю, что в этом вопросе Великобритания и Италия могут сыграть важную роль в наведении мостов", - сказала она приветствуя его.

Она добавила, что если Запад разделится, это "сделает нас всех слабее".

В свою очередь, Стармер сказал, что "с нетерпением ждет возможности поговорить" с Мелони "о важных вопросах, которые стоят перед нами".

"У нас очень схожий менталитет, поэтому я с нетерпением жду возможности услышать ваше мнение по этим вопросам", - добавил глава британского правительства.

Мелони поблагодарил Стармера за созыв саммита по Украине.