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Мелони провела переговоры с Шольцом, обсудили помощь Украине

Фото: Джорджа Мэлони, премьер-министр Италии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони обсудила военную и финансовую поддержку Украины с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Премьер и канцлер провели переговоры в рамках подготовки к внеочередному европейскому саммиту в Брюсселе, который состоится 1 февраля. 

"Оба главы правительств обсудили основные международные и европейские вопросы накануне внеочередного заседания Европейского Совета 1 февраля, сосредоточившись, в частности, на военной и финансовой поддержке Украины", - сообщает офис премьер-министра Италии. 

В частности Мелони обсудила с Шольцем приоритеты Италии во время председательства в G7 в 2024 году.

Помощь Италии Украине

В декабре 2023 года правительство Италии приняло постановление, разрешающее стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года. Теперь это решение должен поддержать парламент страны.

В частности, недавно министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил намерения о передаче Украине восьмого пакета военной помощи.

Между тем министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал Европейский союз к формированию собственной армии, которая бы играла роль в поддержке мира, а также предотвращала конфликты.

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