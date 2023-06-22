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В Мелитополе с утра раздались несколько взрывов

Фото: во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошли 22 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области утром раздались взрывы. Местные слышали их уже несколько.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"В Мелитополе громко. Местные жители слышат уже несколько взрывов", – рассказал он.

Как отметил Федоров, оккупанты суетятся, потому что "спокойное лето никто и не обещал".

Взрывы в Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе постоянно раздаются взрывы. Начиная с 12 июня в городе произошла перестрелка с участием сотрудников ФСБ и местной "полиции". По словам Федорова, оккупанты перестреливались с ФСБ-шниками и местной "полицией", которая приехала вроде бы их успокоить".

Кроме того, 13 июня в оккупированном Мелитополе, был поврежден участок железной дороги, по которому россияне перевозят своих военных, технику, а также награбленное. Также взрывом был уничтожен тепловоз.

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Мелитопольвибухи