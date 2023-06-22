В Мелитополе с утра раздались несколько взрывов

"В Мелитополе громко. Местные жители слышат уже несколько взрывов", – рассказал он.

Как отметил Федоров, оккупанты суетятся, потому что "спокойное лето никто и не обещал".

Взрывы в Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе постоянно раздаются взрывы. Начиная с 12 июня в городе произошла перестрелка с участием сотрудников ФСБ и местной "полиции". По словам Федорова, оккупанты перестреливались с ФСБ-шниками и местной "полицией", которая приехала вроде бы их успокоить".

Кроме того, 13 июня в оккупированном Мелитополе, был поврежден участок железной дороги, по которому россияне перевозят своих военных, технику, а также награбленное. Также взрывом был уничтожен тепловоз.