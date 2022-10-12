В Мелитополе собирают кровь для оккупантов, обманывая местных

Оккупанты собирают кровь жителей временно оккупированного Мелитополя для раненых российских военных. Они обманывают местных, рассказывая, что это кровь для рожениц и онкобольных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Оккупанты заставляют коллаборантов - работников бюджетной сферы и сферы ЖКХ в обязательном порядке давать кровь. Кроме того, каждый день чуть ли не на каждом столбе размещают объявления о необходимости дачи донорской крови якобы для нужд рожениц и онкобольных", - рассказал он.
При этом, по словам Федорова, в Мелитополь постоянно привозят рефрижераторы с телами российских солдат, убитых на Херсонском направлении и раненых со всего региона боевых действий. Поэтому даже для местных не секрет, для кого на самом деле собирают кровь оккупанты.
Как сообщалось, Россия располагает раненых солдат, в том числе "вагнеровцев" в детских больницах на временно оккупированных территориях Украины.
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