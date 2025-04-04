В Мелитополе взорвался вражеский бронеавтомобиль с "кадыровцами", - ГУР

Операции ГУР

ГУР играет важную роль в проведении специальных операций во время полномасштабной войны с Россией. Подразделения украинской разведки осуществляют диверсии на временно оккупированных территориях, удары по вражеским военным объектам, а также координацию партизанского движения.

Известными стали атаки на российские аэродромы, склады боеприпасов, удары морскими дронами по Черноморскому флоту России и операции по уничтожению логистических маршрутов противника.

Недавно ГУР продемонстрировало уничтожение двух российских десантных катеров и зенитно-ракетного комплекса "ТОР-М2" на территории Крыма.

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