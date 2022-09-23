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В Мелитополе раздался мощный взрыв в первый день "референдума"

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В оккупированном Мелитополе Запорожской области утром раздался громкий взрыв. Это произошло в первый день так называемого псевдореферендума россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Террор оккупантов нарастает. В 7 утра в Мелитополе раздался громкий взрыв, который хорошо почувствовали жители в центре города. Люди боятся выходить из дома", - написал Федоров.

Он отметил, что этот страх на руку оккупантам, ведь в первый день домового "голосования" на псевдореферендуме им нужно, чтобы все тихо сидели дома.

"Уточняем информацию, однако одно можно сказать точно. Мелитопольцам держаться подальше от российских военных и вражеской техники Рядом с ними постоянно что-то взрывается", - призвал мэр города.

Напомним, что "референдумы" на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей захватчики и коллаборанты запланировали на 23-27 сентября, так что их "активность" ожидаема уже сегодня.

Добавим, по данным Генштаба оккупанты уже усилили репрессии перед "референдумами", а именно речь идет о запрете выезда, подкупе и принуждении.

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МелитопольРеферендумВзрыв