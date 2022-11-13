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В Мелитополе прозвучал громкий взрыв

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news.zp)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сегодня, 13 ноября, вечером прозвучал громкий взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"В Мелитополе вечерняя бавовна. Город и даже близлежащие села вздрогнули от громкого взрыва. Ждем подробностей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, следующим городом после Херсона, который ВСУ освободят от российских захватчиков, предположительно будет Мелитополь. Военные РФ уже строят там фортификационные постройки.

Также раньше мы писали, что во временно оккупированном Мелитополе подорвали так называемого "замминистра по спорту региона". Взрыв раздался в подъезде дома, где проживал коллаборант.

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Вторжение России в УкраинуМелитопольЗапорожская область