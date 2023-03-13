RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мелитополе планируют отжимать квартиры под видом "плановых осмотров", - Федоров

Фото: в Мелитополе планируют отжимать квартиры под видом "плановых осмотров" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты под видом "плановых осмотров жилищного фонда" готовятся отжимать квартиры гражданских в Мелитополе.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Российские захватчики объявили о "плановых осмотрах жилищного фонда" в курортном городе. Но это точно не о сохранении инфраструктуры, а о терроре и отжиме имущества", - пишет Федоров.

По словам городского головы, под видом "плановых смотров" россияне планируют:

  • выявить квартиры, владельцы которых уехали из Мелитополя;
  • репортировать о найденных "схронах", которые сами и организовали;
  • терроризировать и запугивать местных жителей, обвиняя их в сотрудничестве с партизанами.

"Как на самом деле рашисты обходятся с жилищным фондом, лучше видно в Мариуполе. А "попечительство" о жителях уже почувствовали все жители оккупированных территорий. Россия умеет только убивать и уничтожать", - добавляет городской голова.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Федорова, оккупантам не хватает средств даже на имитацию образования в школах во временно оккупированной части Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияМелитополь