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В Мелитополе оккупанты свезли во двор многоэтажки военных и пожарных. Что известно

Фото: в Мелитополе оккупанты свезли во двор многоэтажки военных и пожарных (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Оккупанты в четверг, 20 апреля, свезли военных и пожарных во двор одного из многоэтажных домов.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его данным, события происходят во дворе многоквартирного дома по улице Ярослава Мудрого 5. Там якобы сообщается о "заминировании".

"Что дальше по сценарию кремлевской методички - обвинение "киевского режима" и "укронацистов"?" - написал Федоров.

Ранее мы писали о том, что россияне планируют мобилизовать коллаборантов на оккупированных территориях.

Также напомним, что глава Кремля Владимир Путин подписал закон о введении в стране новых методов мобилизации для россиян. Теперь там повестки будут отправлять онлайн.

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