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В Мелитополе оккупанты взяли в плен подростков и обвинили их в "терроризме"

Иллюстративное фото: в Мелитополе оккупанты взяли в плен подростков и обвинили их в "терроризме" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россияне захватили в плен подростков в оккупированном Мелитополе. Их обвиняют в организации "террористического" акта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram-канале.

По его словам, детей обвинили в "работе на СБУ". В частности, россияне распространяют "легенду": вроде бы ребята организовали несколько терактов. Их обвиняют в передаче информации о перемещении вражеской техники и базировании войск. Якобы подростки следили за одним из коллаборантов, чтобы заложить взрывчатку в его подъезде.

По информации оккупантов, еще два участника этой группы, по легенде оккупантов, погибли при взрыве самодельной взрывчатки.

"Цинизм рашистов не знает предела. Не в состоянии преодолеть сопротивление на временно оккупированных территориях, они уже пленят детей, которые под пыткой скорее признаются во всем, что скажет враг. Должны освободить наших людей. Но не допустить издевательства над нашими детьми!" – пишет Федоров.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь Запорожской области российские войска оккупировали практически сразу во время масштабного вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года. В городе в настоящее время хорошо развито партизанское движение, участники которого, несмотря на объявленную на них охоту, постоянно устраивают "хлопки" в городе и "минусируют" коллаборантов.

Недавно партизаны провели новую спецоперацию в Мелитополе, во время которой были ликвидированы оккупанты и повреждена их техника.

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