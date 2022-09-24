В Мелитополе оккупанты угрожают депортировать за отказ голосовать на "референдуме", - мэр

По его словам, вооруженные россияне и коллаборанты со вчерашнего дня ходят по квартирам и заставляют голосовать. Однако жители оккупированного города массово не открывают дверь.

"Рашисты ходят с автоматчиками и оставляют записки. Угрожают тем, кто не открыл дверь. Будут приходить и во второй, и в третий раз, чтобы все-таки добиться голосования. Тем, кто открыл дверь и отказался поддерживать голосование, угрожают депортацией", - сказал Федоров.

Мэр добавил, что жители пытаются уехать из города в период проведения так называемого "референдума", а участники сопротивления борются с организаторами.

"Есть и забавные случаи сопротивления. Например, люди солидолом смазывают ручки на дверях, чтобы те, кто с комиссией приходят, потом не могли отмыться от этого солидола", - рассказал городской голова.