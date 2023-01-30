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В Мелитополе за почти год оккупации россияне похитили тысячу человек, - мэрия

Фото: в Мелитополе за почти год оккупации россияне похитили тысячу человек (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россияне за год оккупации города Мелитополь вывезли оттуда заключенных и похитили почти тысячу мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэре Мелитополя Ивана Федорова на брифинге в Медиацентре "Украина - Укринформ".

По его словам, в оккупированный Крым было вывезено более 3500 заключенных. Все они были перемещены нелегально. Оккупанты также массово занимались похищением мирных жителей города.

"За почти год оккупации в Мелитополе была похищена почти тысяча наших жителей гражданских. На сегодняшний день еще точно сотни находятся в плену", - рассказал Федоров.

Кроме этого, россияне проводят так называемую инвентаризацию жилья. Они ходят по домам и проверят наличие документов на имущество.

"Специальная комиссия обходит дома и требует документы на собственность, хотя они четко понимают, что огромное количество жителей уехали, и там живут их родственники и близкие. Их это не устраивает, они предупреждают, что если не будет владельцев или документов, эти люди будут выселяться из их квартир и домов", - пояснил мэр города.

Напомним, Федоров пояснил, зачем россияне врут о якобы "удачном" наступлении под Запорожьем.

Тем временем предатели и коллаборанты пытаются создать собственную частную военную компанию в Мелитополе.

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