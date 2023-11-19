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В Мелитополе слышны звуки взрыва

Воскресенье 19 ноября 2023 18:56
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В Мелитополе слышны звуки взрыва Иллюстративное фото: в Мелитополе слышны звуки взрыва 19 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вечером воскресенья, 19 ноября, во временно оккупированном Мелитополе были слышны звуки, похожие на взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Только что взрыв во временно оккупированном Мелитополе. Детали впоследствии", - написал Федоров.

Стоит отметить, в последние дни в оккупированном Мелитополе часто слышны звуки взрывов. При этом оккупационные власти не комментируют ситуацию в городе.

"Охота" на партизан в Мелитополе

В последнее время российские оккупанты активизировали поиск партизан в оккупированном городе, который был захвачен РФ в первые дни вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Так, захватчики начали развешивать по городу видеокамеры, а также продолжают угонять гражданских в поисках "террористов" и партизан. Кроме этого, недавно ФСБ РФ привезла в Мелитополь отряды профессиональных "кротов". Они будут помогать в охоте на патриотов и партизан.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Мелитополе участились взрывы. Как отмечают местные, оккупантам стало неспокойно не в городе, поскольку у ВСУ есть оружие, которое может достать до них.

Однако оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Запорожскую область. Так, сегодня, 15 ноября, ударили ракетами по Запорожскому району. Была атакована гражданская инфраструктура.

Кроме того, в Запорожской области спасатели попали под обстрел, приехав тушить пожар. Двое бойцов ГСЧС погибли, еще трое ранены.

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Война России против Украины Мелитополь
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