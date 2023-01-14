В Мелитополе, Бердянске и Токмаке гремели взрывы: "прилеты" по базам оккупантов

В субботу, 14 января, в 4 утра раздались два громких взрыва в Мелитополе. Также хлопки были слышны в Бердянске и Токмаке Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Сразу после хлопка рашисты начали суету в восточной части города. По предварительным данным, "пострадала" военная база оккупантов на одном из захваченных заводов.", - рассказал он.

Так же, по его словам, ранним утром взрывалось в районе расположения россиян в Бердянске.

"А вчера вечером в воздух взлетел автомобиль одного из местных топ-гауляйтеров", - рассказал мэр Мелитополя.

По данным Федорова, ночью ликвидирован пункт дислокации оккупантов в Токмаке Запорожской области.