Під Мелітополем зійшов з рейок бронепоїзд. Окупанти заявили про обстріл

Вранці 2 липня 2022 року під Мелітополем (Запорізька область) з рейок зійшов російський бронепоїзд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелітополь".
Повідомляється, що інцидент стався на ділянці залізниці між Акимівкою і Мелітополем.
Видання з посиланням на заяву окупаційної адміністрації пише, що за попередньою інформацією, бронепоїзд був обстріляний з гранатомета. У той же час самі окупанти кажуть, що це був нібито вантажний потяг з продовольством.
Нагадаємо, раніше законний мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що окупанти планували запустити потяг з цього міста до Криму.
До цього в травні повідомлялося, що українські партизани атакували російський бронепоїзд.
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