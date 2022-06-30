Окупанти планують запустили потяг з Мелітополя в Крим, - мер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова в ефірі телемарафону.

Він також нагадав, що у Мелітополі партизани підірвали російський бронепоїзд.

"Вони вирішили запустити пасажирський потяг, щоб живим щитом прикриватись, адже використовують залізницю для перевезення військової техніки", - пояснив міський голова.

За його словами, потяг планують запустити з 1 липня. Таким чином окупанти хочуть захистити військову техніку, яку переправляють залізницею.

Раніше ми розповідали, що Федоров повідомив про успіхи українських військових поблизу Запоріжжя та Херсона. Він впевнений, що після звільнення Херсона прийде черга Мелітополя.

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