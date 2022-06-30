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Окупанти планують запустили потяг з Мелітополя в Крим, - мер

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Мелітополь, Четвер 30 червня 2022 18:57
Окупанти планують запустили потяг з Мелітополя в Крим, - мер Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news zp)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти хочуть запустити пасажирський потяг із захопленого Мелітополя (Запорізька область) до Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова в ефірі телемарафону.

За його словами, потяг планують запустити з 1 липня. Таким чином окупанти хочуть захистити військову техніку, яку переправляють залізницею.

"Вони вирішили запустити пасажирський потяг, щоб живим щитом прикриватись, адже використовують залізницю для перевезення військової техніки", - пояснив міський голова.

Він також нагадав, що у Мелітополі партизани підірвали російський бронепоїзд.

Раніше ми розповідали, що Федоров повідомив про успіхи українських військових поблизу Запоріжжя та Херсона. Він впевнений, що після звільнення Херсона прийде черга Мелітополя.

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Мелітополь Крим
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