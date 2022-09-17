Під Мелітополем уночі горіла військова база окупантів, - Федоров

Росіяни продовжують втрачати бази у Запорізькій області. Під Мелітополем 17 вересня горів ще один військовий об'єкт ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.
Мер розповів про "наслідки паління окупантів у недозволених місцях".
"О 04:00 - "мінус" одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману", - зазначив Федоров.
Він додав, що росіяни "настільки потужно палять, що й досі йде дим".
Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по пункту управління ворога у Херсоні.
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