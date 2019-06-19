Під Мелітополем в ДТП за участю поліцейського загинули три людини

На трасі Скадовськ-Каховка Херсонської області зіткнулись два автомобілі, в результаті чого загинули троє людей, серед них - дитина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Зокрема, зазначається, що за кермом одного з автомобілей перебував поліцейський. В результаті ДТП загинули чоловік, жінка та 9-річна дитина.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася неподалік селища Миколаївка за участю автомобілів "ВАЗ 21099" та "БМВ". За кермом останнього перебував старший оперуповноважений ГУ Нацполіції в Автономній республіці Крим та м. Севастополі. У результаті зіткнення пасажири автомобіля "ВАЗ 21099" - чоловік та жінка загинули на місці, 9-ти річна дівчинка отримала чисельні травми і, згодом, померла в лікарні", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце ДТП (dbr.gov.ua)

У ДБР повідомили, що поліцейського затримали і повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху.

Крім того, слідчі ДБР перевірять дії лікарів, які надавали медичну допомогу неповнолітній дитині. Відкрите кримінальне провадження.

Нагадаємо, декілька днів тому під час дорожньо-транспортної пригоди в Херсонській області водій з'їхав в канал, в результаті чого загинули 3 людини.