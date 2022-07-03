У Мелітополі лунають вибухи біля аеродрому, де базуються окупанти
У тимчасово окупованому Мелітополі вночі прогриміли вибухи. В районі Авіамістечка видно стовп диму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелитополь".
Видання пише про "масований удар" по військовому аеродрому, де базуються російські окупанти.
РосЗМІ стверджують, що "українські війська двічі за ніч обстріляли Мелітополь". Перший обстріл стався о 3:15, другий - близько 5:00.
Зазначимо, що вибухи цієї ночі лунали також у російському місті Бєлгороді, розташованому поблизу кордону України. За словами губернатора області, "ймовірно, спрацювало ППО", є троє постраждалих внаслідок пожежі в приватному будинку.
Нагадаємо, вранці 2 липня під Мелітополем з рейок зійшов російський бронепоїзд.
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