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У Мелітополі лунають вибухи біля аеродрому, де базуються окупанти

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Мелітополь, Неділя 03 липня 2022 06:31
У Мелітополі лунають вибухи біля аеродрому, де базуються окупанти Фото: у Мелітополі прогриміли вибухи біля аеродрому (ria-m.tv)
Автор: Артур Родивилов

У тимчасово окупованому Мелітополі вночі прогриміли вибухи. В районі Авіамістечка видно стовп диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелитополь".

Видання пише про "масований удар" по військовому аеродрому, де базуються російські окупанти.

РосЗМІ стверджують, що "українські війська двічі за ніч обстріляли Мелітополь". Перший обстріл стався о 3:15, другий - близько 5:00.

Зазначимо, що вибухи цієї ночі лунали також у російському місті Бєлгороді, розташованому поблизу кордону України. За словами губернатора області, "ймовірно, спрацювало ППО", є троє постраждалих внаслідок пожежі в приватному будинку.

Нагадаємо, вранці 2 липня під Мелітополем з рейок зійшов російський бронепоїзд.

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