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В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух: спрацював саморобний пристрій

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Мелітополь, П'ятниця 12 серпня 2022 10:44
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух: спрацював саморобний пристрій Фото: в окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В одному з мікрорайонів тимчасово окупованого Мелітополі прогримів потужний вибух. За попередньою версією, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Тільки що: один гучний вибух на мікрорайоні Мелітополя, в одному з дворів вулиці Гоголя. За попередньою інформацією спрацював саморобний вибуховий пристрій", - написав він.

За словами місцевих жителів, після вибуху в бік мікрорайону поїхали машини швидкої допомоги.

"Рух опору пильно стежить за колаборантами, знає кожного в обличчя і по імені й нікого не залишить без належної уваги. Збираємо більш детальну інформацію", - додав Федоров.

Нагадаємо, раніше для жителів Мелітополя оприлюднили алгоритм дій під час деокупації українською армією.

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