У Мелітополі пролунали вибухи, - мер

У різних районах Мелітополя Запорізької області у неділю, 21 серпня, лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова .

"Чергова спекотна ніч для окупантів... За прогнозами наших сил спротиву рашистам буде пекельно гаряче кожного дня, доки вони не підуть з нашої землі", - написав він.

Нагадаємо, у Мелітополі вночі пролунали потужні вибухи. Відбувся прильот в одну з російських військових баз.

Після цього окупанти випустили ракету по житловим будинкам міста.

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