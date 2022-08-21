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У Мелітополі пролунали вибухи, - мер

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Мелітополь, Неділя 21 серпня 2022 22:24
У Мелітополі пролунали вибухи, - мер Фото: У Мелітополі пролунали вибухи (wikimedia org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У різних районах Мелітополя Запорізької області у неділю, 21 серпня, лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

"Чергова спекотна ніч для окупантів... За прогнозами наших сил спротиву рашистам буде пекельно гаряче кожного дня, доки вони не підуть з нашої землі", - написав він.

Нагадаємо, у Мелітополі вночі пролунали потужні вибухи. Відбувся прильот в одну з російських військових баз.

Після цього окупанти випустили ракету по житловим будинкам міста.

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