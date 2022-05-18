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У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу, - Запорізька ОВА

Фото: у Мелітополі партизани ліквідують російських окупантів (УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

У захопленому російськими військовими Мелітополі учасники партизанського руху ліквідували кількох ворожих офіцерів високого рангу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Запорізької обласної військової адміністрації.

Також зазначається, що загибель своїх командирів рашисти не афішують, проте посилили перевірки в місті, намагаючись знайти українських захисників.

"У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Але саме сьогодні у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан", - йдеться в публікації.

За відомостями жителів Мелітополя, загарбники завезли в місто своїх "шептунів", які поширюють фейки і намагаються посіяти в думках городян кілька меседжів, в дусі: "На початку війни влада здала місто", "Україна кинула Мелітополь, саме тому не проходить евакуація, не виплачуються заробітні плати", "Коли до Мелітополя прийдуть ЗСУ, то місто буде розбомблене", й інші брехливі "жахалки".

"Звісно, всі ці ворожі послання орієнтовані лише на те, аби мелітопольці погодилися на співпрацю із загарбниками і перестали довіряти легітимній українській владі", - звернули увагу в ОВА.

Наразі у Запорізькій області вже завершили будівництво 1-ї та 2-ї ліній фортифікаційних споруд для оборони міста. Такий захисний рубіж зроблений з урахуванням всіх вимог до подібних інженерних оборонних ліній, йдеться в повідомленні.

Раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що в Запорізькій області війська РФ розпочали зміцнення другої лінії оборони.

Також ми писали про те, що глава Міноборони України Олексій Резніков визнав перехід бойових дій з РФ в тривалу фазу.

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МелітопольЗапорожская областьВійна Росії проти України