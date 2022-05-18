У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу, - Запорізька ОВА

Також зазначається, що загибель своїх командирів рашисти не афішують, проте посилили перевірки в місті, намагаючись знайти українських захисників.

"У Мелітополі партизани ліквідували російських військових високого рангу. Окупанти цю ситуацію намагаються приховати. Але саме сьогодні у місті російські військові посилено перевіряли приватний транспорт, ймовірно, у пошуках партизан", - йдеться в публікації.

За відомостями жителів Мелітополя, загарбники завезли в місто своїх "шептунів", які поширюють фейки і намагаються посіяти в думках городян кілька меседжів, в дусі: "На початку війни влада здала місто", "Україна кинула Мелітополь, саме тому не проходить евакуація, не виплачуються заробітні плати", "Коли до Мелітополя прийдуть ЗСУ, то місто буде розбомблене", й інші брехливі "жахалки".

"Звісно, всі ці ворожі послання орієнтовані лише на те, аби мелітопольці погодилися на співпрацю із загарбниками і перестали довіряти легітимній українській владі", - звернули увагу в ОВА.

Наразі у Запорізькій області вже завершили будівництво 1-ї та 2-ї ліній фортифікаційних споруд для оборони міста. Такий захисний рубіж зроблений з урахуванням всіх вимог до подібних інженерних оборонних ліній, йдеться в повідомленні.