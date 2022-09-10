ua ru
Сб, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Мелітополі помстилися трьом колаборантам: що відомо

Новость на русском →
Мелітополь, Субота 10 вересня 2022 16:08
В Мелітополі помстилися трьом колаборантам: що відомо Фото: у Мелітополі вчора пролунали вибухи (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В результаті вчорашніх вибухів у Мелітополі Запорізької області було знищено штаб "Єдиної Росії". Також сили супротиву помстилися трьом колаборантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону.

"А що стосується останніх вибухів які були безпосередньо у рашистів - це зруйнований штаб "Єдиної Росії" і це три підсмажені колаборанти, що брали участь в організації "референдуму" і вже сьогодні залишились без своїх будинків", - розповів мер, додавши, що колобаранти вже відмовляються допомагати окупантам з організацією псевдореферендуму.

До того ж за словами Федорова, вчора рашисти оголосили полювання за дронами, як їм здавалось українськими.

"Насправді рашисти вже третю ніч таким чином намагаються залякати наших мешканців", - додав він.

Нагадаємо, у Мелітополі ввечері 9 вересня чутно звуки вибухів і стрілянини.

Як повідомлялось, у Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", який готував "референдум".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область
NEWS
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі