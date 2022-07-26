ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти погрожують підірвати інфраструктуру Мелітополя у разі відступу, - мер

Новость на русском →
Вівторок 26 липня 2022 16:20
Окупанти погрожують підірвати інфраструктуру Мелітополя у разі відступу, - мер Фото: Іван Федоров, мер Мелітополя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові планують підірвати всю інфраструктуру Мелітополя в разі, якщо їм доведеться втекти з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Ми підтримаємо цей "жесть доброї волі" (втечу росіян з Мелітополя - ред.), але наші ЗСУ знають, що з цим жестом робити. Але окупанти вже в голос погрожують, що якщо їм доведеться йти з нашого міста, то вони підірвуть всю інфраструктуру", - підкреслив Федоров.

За його словами, Україна чітко розуміє, що росіяни продовжать використовувати мирних жителів як живий щит.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни планують депортувати мелітопольців у разі, якщо вони відмовляться брати участь у псевдореферендумі про приєднання до РФ.

Також ми писали, що на трасі між Мелітополем і Бердянськом російські військові навмисне переїхали автомобіль з трьома людьми. Всі цивільні загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь инфраструктура Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися