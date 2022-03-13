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В Мелітополі окупанти викрали голову районної ради

Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують терор в Мелітополі. Цього ж разу викрали голову районної ради Прийму Сергія Миколайовича.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання РИА-М.

Загарбники вдаються до викрадення представників законно обраної влади й активістів:

Сьогодні ж, о 7:30 ранку, російські окупанти прийшли до дому "з обшуком" до голови районної ради Прийми Сергія Миколайовича. Загарбники відібрали у нього документи, мобільні пристрої та вимагали паролі від них.

Після цього голову районної ради забрали.

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