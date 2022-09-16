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У Мелітополі для окупантів ніч була гаряча, над аеродромом піднявся дим, - мер

Фото: у Мелітополі над аеродромом піднявся густий дим (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Над аеродромом в Мелітополі, де розміщена російська база, піднявся густий дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Івана Федорова.

Федоров також зазначив, що зараз всі подробиці уточнюються.

"У Мелітополі знову "гаряча" ніч для окупантів! Поки окупанти звітували про 100% роботи ППО, над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше у Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", який готував "референдум".

Раніше повідомлялося, окупанти тікають з Мелітополя Запорізької області у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску в Чонгарі.

Крім того, 13 вересня в окупованому Мелітополі знову прогриміли вибухи в районі військового аеродрому.

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Мелітополь