У Мелітополі для окупантів ніч була гаряча, над аеродромом піднявся дим, - мер

Федоров також зазначив, що зараз всі подробиці уточнюються.

"У Мелітополі знову "гаряча" ніч для окупантів! Поки окупанти звітували про 100% роботи ППО, над аеродромом з ворожою базою піднявся густий чорний дим", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше у Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", який готував "референдум".

Раніше повідомлялося, окупанти тікають з Мелітополя Запорізької області у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску в Чонгарі.

Крім того, 13 вересня в окупованому Мелітополі знову прогриміли вибухи в районі військового аеродрому.

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