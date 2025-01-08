В Мексике потроллили Трампа в ответ на его идею переименовать залив

Новоизбранный президент Дональд Трамп хочет переименовать Мексиканский залив в Залив Америки. В Мексике отреагировали на данное заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mexico News Daily .

На днях Трамп предложил переименовать Мексиканский залив. Также избранный президент США заявил, что он уже ведет переговоры по Панамскому каналу, который он собирается вернуть под контроль США.

"Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на Американский залив. Он имеет хорошее "кольцо". Это охватывает большую территорию, "Американский залив" - какое хорошее название. И это уместно", - сказал Трамп.

Он также повторил свой призыв к Мексике помочь остановить нелегальную иммиграцию через американо-мексиканскую границу и пообещал ввести пошлины для Мексики.

Реакция Мексики

Через день после того, как Трамп объявил о своем намерении переименовать Мексиканский залив, президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила назвать Соединенные Штаты - или по крайней мере юго-запад страны - "Мексиканской Америкой".

"Почему бы нам не назвать Соединенные Штаты Мексиканской Америкой? Это звучит красиво, правда?" - сказала Шейнбаум на пресс-конференции.

Она отметила, что Конституция Апацингана, созданная во время войны за независимость Мексики, упоминала территорию, которая сейчас известна как Соединенные Штаты, как "Мексиканскую Америку".

На момент создания документа в 1814 году значительные части того, что сейчас является юго-западом Соединенных Штатов, все еще находились под контролем Испании. Когда Мексика стала независимой страной в 1821 году, она была намного больше, чем сегодня, поскольку ее территория включала все или частично несколько современных штатов США.