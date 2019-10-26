У Мексиці спалахнула масштабна лісова пожежа, є жертви

У Мексиці поблизу кордону зі Сполученими Штатами Америки сталася масштабна лісова пожежа, в результаті якої загинули 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, пожежа сталася поблизу мексиканського міста Текате, що знаходиться приблизно в 50 км на схід від прикордонного міста Тіхуана. За даними національної лісової комісії, вогонь охопив близько 14 тис. гектарів лісу. До гасіння пожежі було залучено 150 пожежників.

Зазначається, що понад 1,6 тис. мешканців було евакуйовано, а також були перекриті кілька автомобільних доріг в районі пожежі. Наразі відомо, що в результаті інциденту 3 людини загинули та ще четверо постраждали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через лісові пожежі у Каліфорнії евакуювали декілька тисяч людей. Станом на 25 жовтня у американському штаті Каліфорнія було зафіксовано декілька лісових пожежа. Влада оголосила евакуацію, яка повинна торкнутися майже 50 тис. жителів штату. Через пожежі понад 190 тис. осіб залишилися без електропостачання.

Також РБК-Україна писало, що у вересні у Полтавській області сталася масштабна лісова пожежа, яку намагалися загасити впродовж декількох днів. Площа пройдена вогнем становила понал 18 га лісової підстилки, а також 20 га трав'яного настилу та очерету.