У Мексиці вбили журналіста

Чоловіка застрелили у ресторані

Мексиканский радиожурналист Хесус Рамос Родригес был убит в субботу в штате Табаско. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Как сообщается, журналист был застрелен в ресторане в муниципалитете Эмилиано-Сапата. Отмечается, что в мужчину было выпущено приблизительно восемь пуль.

Отметим, в январе в штате Южная Нижняя Калифорния жертвой неизвестных преступников стал журналист Рафаэль Муруа Манрикес. Он стал первым сотрудником СМИ, убитым в Мексике с начала текущего года.

Так, согласно подсчетам организации "Репортеры без границ", в 2018 году в Мексике были убиты девять журналистов.

Напомним, ранее сообщалось, что после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле его тело расчленили.

РБК-Украина писало, что Саудовская Аравия готовит доклад, в котором якобы готова признать, что смерть журналиста Джамаля Хашкаджи была результатом допроса.

Журналист The Washington Post Хашкаджи пропал 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.