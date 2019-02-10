У Мексиці вбили журналіста

Чоловіка застрелили у ресторані
Мексиканский радиожурналист Хесус Рамос Родригес был убит в субботу в штате Табаско. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).
Как сообщается, журналист был застрелен в ресторане в муниципалитете Эмилиано-Сапата. Отмечается, что в мужчину было выпущено приблизительно восемь пуль.
Отметим, в январе в штате Южная Нижняя Калифорния жертвой неизвестных преступников стал журналист Рафаэль Муруа Манрикес. Он стал первым сотрудником СМИ, убитым в Мексике с начала текущего года.
Так, согласно подсчетам организации "Репортеры без границ", в 2018 году в Мексике были убиты девять журналистов.
Напомним, ранее сообщалось, что после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле его тело расчленили.
РБК-Украина писало, что Саудовская Аравия готовит доклад, в котором якобы готова признать, что смерть журналиста Джамаля Хашкаджи была результатом допроса.
Журналист The Washington Post Хашкаджи пропал 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.