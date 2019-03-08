У Мексиці в прірву впала вантажівка з мігрантами, загинули понад 20 осіб

В результаті падіння вантажівки загинуло щонайменше 25 осіб

Генеральная прокуратура мексиканского штата Чьяпас сообщила, что на горной дороге слетел в обрыв грузовик, который перевозил мигрантов из Центральной Америки, что привело к гибели 25 человек, еще 30 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что ДТП произошло вечером 7 марта в районе муниципалитета Сойяло, примерно в 40 километрах от столицы штата. Грузовик упал в овраг глубиной около 10 метров. В данное время правоохранители начали расследование обстоятельств происшествия.

Данный маршрут очень часто используется мигрантами из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса, которые пытаются достичь Соединенных Штатов. Транспортные средства, которые используются мигрантами, очень часто не соответствуют техническим нормам и находятся в антисанитарном состоянии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что около Багамских островов потерпело крушение судно с мигрантами. В субботу жители острова Абако нашли тела четырех человек, еще порядка 15 человек были найдены живыми, всего удалось спасти 17 человек.