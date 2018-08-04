У Мексиці виявлені убитими 11 осіб

У Мексиці вісім чоловіків і три жінки знайдені убитими в житловому будинку

Три жінки і вісім чоловіків виявлені убитими в житловому будинку в місті Сьюдад-Хуарес на півночі Мексики. Про це повідомляє газета Milenio.

На тілах були виявлені сліди тортур, деякі з них були зв'язані.

Влада штату відзначає, що дана подія могла мати зв'язок до конфлікту між двома місцевими злочинними угрупованнями. Тіла були виявлені на наступний день після вбивства одного з лідерів злочинної організації Los Aztecas під час бою з членами ворожої групи La Linea.

Місто Сюад-Хуарес вважається одним з найжорстокіших і найнебезпечніших міст в Мексиці. Його порівнюють з зоною бойових дій. Хоч і рівень злочинності в місті знизився останнім часом, він так само вважається небезпечним через наркотрафік, який організований злочинними угрупованнями.

Нагадаємо, в Мексиці розбився пасажирський літак з більш 100 людина на борту. За словами представника влади штату, літак здійснив "вимушену посадку"