В Мексике обнаружены убитыми 11 человек

В Мексике восемь мужчин и три женщины найдены убитыми в жилом доме

Три женщины и восемь мужчин обнаружены убитыми в жилом доме в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики. Об этом сообщает газета Milenio.

На телах были обнаружены следы пыток, некоторые из них были связаны.

Власти штата отмечают, что данное происшествие могло иметь связь к конфликту между двумя местными преступными группировками. Тела были обнаружены на следующий день после убийства одного из лидеров преступной организации Los Aztecas во время боя с членами враждующей группы La Linea.

Город Сюад-Хуарес считается одним из самых жестоких и опасных городов в Мексике. Его сравнивают с зоной боевых действий. Хоть и уровень преступности в городе снизился в последнее время, он так же считается опасным из-за наркотрафика, который организован преступными группировками.

Напомним, в Мексике разбился пассажирский самолет с более 100 человек на борту. Со слов представителя властей штата, самолет совершил "вынужденную посадку"