В Мексиці невідомі напали на автобус та викрали пасажирів

Злочинці викрали 19 пасажирів

На северо-востоке Мексики преступники напали на пассажирский автобус, похитив из него 19 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету El Universal.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Пало-Бланко. Вооруженные неизвестные подъехали к автобусу на двух автомобилях и заставили его остановиться. С автобуса, который двигался из города Тампико в город Рейноса в штате Тамаулипас, вывели 19 пассажиров.

Преступники посадили заложников в свои машины и скрылись в неизвестном направлении. Всего в салоне автобуса находился 41 пассажир. В Рейнос прибыли 22 из них.

Сейчас официальные службы информацию, распространенную гезетой, ни подтверждают, ни опровергают. Сообщают, что в последнее время в Мекике действительно вырос уровень преступности и насилия.

Напомним, в мексиканском штате Чьяпас несколько дней назад на горной дороге упал в пропасть грузовик, перевозивший мигрантов из Центральной Америки. В результате аварии погибли 25 человек, еще 30 получили ранения. Грузовик упал в овраг глубиной около 10 метров.