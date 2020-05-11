У Мексиці знайшли мертвим українського моряка, який був членом екіпажу кіпрського вантажного судна Panamax Alexander. Про це РБК-Україна повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

За його словами, до посольства України в Мексиці надійшло повідомлення про зникнення на шляху до мексиканського порту в місті Масатлан громадянина України, який був членом екіпажу судна.

"Після виявлення відсутності моряка на борту судна, капітаном було ініційовано розшук члена екіпажу за місцем можливого падіння в море та повідомлено про надзвичайну подію адміністрацію порту м.Масатлан. До пошукових робіт було залучено засоби Військово-морського флоту Мексики. Цього ж дня, 10 травня, тіло громадянина України було знайдено місцевими рибалками. ", - йдеться в повідомленні.

За фактом порушено кримінальну справу, мексиканськими правоохоронними органами проводиться розслідування. Посольство України в Мексиці вживає заходів щодо розшуку родичів померлого громадянина України.

Також РБК-Україна писало, що в Нідерландах знайшли мертвою українку з судна Regal Princess. Тіло померлої було виявлено у воді за бортом судна.

Нагадаємо, раніше на курортному острові Балі в Індонезії в готелі були знайдені мертвими двоє громадян України. Їх аналізи взяли для перевірки наявності коронавірусу.